Тында, Амурская область, , 05:31 — REGNUM В Приамурье житель Липецкой области рассказал в суде откуда в его носках оказалось почти четыре килограмма золота, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснилось в суде, житель Липецкой области, пребывая в апреле 2019 года в Магаданской области, где-то нашёл два носка и пакет, в которых находилось 7 слитков из драгметалла, содержащего 3,5 кг чистого золота, оценочной стоимостью порядка 9,3 млн рублей. Эти слитки мужчина перевёз в Тынду, где и попал в поле зрения правоохранительных органов.

Свою вину в незаконном хранении драгоценных металлов 61-летний мужчина признал полностью, и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 8 месяцев условно.

Как сообщало ИА REGNUM, у гражданки России, выезжающей в Китай, правоохранители обнаружили 2 кг золота в десяти слитках, спрятанных в подошвах её обуви.