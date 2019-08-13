Чита, , 01:35 — REGNUM

Десять слитков золота обнаружены таможенниками у российской гражданки при выезде в Китай, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Женщину задержали на автомобильном пропускном пункте «Забайкальск». Под стельками её кроссовок было спрятано золото массой два килограмма.

Таможенники оценили стоимость груза в четыре миллиона рублей. Контрабандный груз выявил стационарный металлоискатель.

Слитки женщина не задекларировала, при этом собираясь сбыть их на китайкой территории. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

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