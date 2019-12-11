Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Посетителей гипермаркета «Лента» пришлось эвакуировать из-за въехавшего в здание легкового автомобиля в Санкт-Петербурге. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл около 15:50 в магазине на улице Бабушкина. Автомобиль Kia по неизвестным причинам въехал в здание гипермаркета. Машина врезалась в угол здания прямо возле входа в магазин.

При этом в магазине возникло задымление, людей из здания пришлось эвакуировать. Было установлено, что задымление произошло из-за того, что водитель автомобиля, въехав в стену, продолжал удерживать педаль газа.

В результате аварии никто не пострадал, был повреждён фасад здания. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лобовом столкновении легковых автомобилей в Ленинградской области, в результате которого погибла женщина-водитель, пострадали ребёнок и ещё два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП в Ленобласти погибла женщина, пострадали ребенок и двое мужчин