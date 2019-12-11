Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Сообщения о «минировании» поступили вечером 11 декабря на электронные адреса судов Петербурга вечером, уже приостановили работы для эвакуации шесть районных учреждений Фемиды. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, волна сообщений о «минировании» государственных учреждений Петербурга продолжается третью неделю. Ежедневно несколько тысяч сотрудников и посетителей объектов из-за «минеров» вынуждены в спешке покидать помещения для проверки их на наличие опасных предметов и веществ.

Так, в среду череда эвакуаций затронула Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский, Приморский, Куйбышевский и Сестрорецкий районные суды.

Как отмечают в пресс-службе, помимо этих учреждений в списке «заминированных» числятся больницы и станции петербургского метро.

Как сообщалось, 10 декабря угрозы о «минировании» поступили в отношении 110 объектов в Петербурге. Их проверяли более 420 сотрудников полиции, эвакуированы около 14 тыс. человек. Ни в одном случае угрозы не подтвердились.

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