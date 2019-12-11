Невьянск, Свердловская область, , 14:40 — REGNUM В Невьянске снесены незаконно возведённые здание кафе, летней веранды и прилегающие постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение о сносе принял Невьянский городской суд, удовлетворив иск надзорных органов. Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд рассмотрев апелляцию оставил её без удовлетворения и оставил постановление первой судебной инстанции в силе.

Отметим, что нарушение законодательства установлено в ходе прокурорской проверки.

«Установлено, что предпринимателем в отсутствие на то правовых оснований осуществлено строительство кафе, летней веранды, постройки для размещения мангала, постройки для содержания домашней птицы площадью более 350 кв.м., которое эксплуатировалось хозяйствующим субъектом для извлечения прибыли», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

При этом здание кафе признано капитальным, но на кадастровом учёте не состояло, а у владельца незарегистрированной недвижимости не было прав использования земельного участка, находящегося на территории общего пользования.