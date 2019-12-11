Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту схода наледи с крыши жилого дома, в результате травму головы получил подросток. Перед судом предстанет сотрудник управляющей компании, сообщили ИА REGNUMв следственном управлении СКР по Чувашии.

Инцидент произошёл 15 февраля 2019 года. По данным правоохранителей, с крыши дома №15 по улице Водопроводной на 14-летнего мальчика упали снег и наледь. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Обвинение в произошедшем предъявлено мастеру участка управляющей компании «Управдом».

"Следствие полагает, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по своевременной очистке карниза и иных выступающих конструктивных элементов дома от снега и наледи, скопившегося в критическом количестве», — говорят в управлении.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Уголовное дело направлено в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Канаше вынесен приговор в отношении мастера участка МУП «Чистый город» по делу о сходе снега с крыши 10 марта текущего года. В результате пострадали пожилая женщина и пятилетний мальчик. Фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ,

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