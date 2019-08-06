Чебоксары, , 11:31 — REGNUM

В чувашском Канаше вынесен приговор в отношении мастера участка МУП «Чистый город» по делу о сходе снега с крыши. В результате пострадали пожилая женщина и пятилетний мальчик. Фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл 10 марта 2019 года в Канаше по проспекту Ленина. По данным управления, с крыши жилого дома упала наледь — удар пришёлся на проходившую мимо 60-летнюю женщину и пятилетнего мальчика. Женщина успела прикрыть собой ребёнка, но под тяжестью снега они оба упали: горожанка получила гематому в области головы, мальчик — ушиб мягких тканей лица.

Перед судом предстал мастеру участка муниципального унитарного предприятия «Чистый город», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Ему назначено 240 часов обязательных работ — в перечёте на восьмичасовой день он отработает 30 суток. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что сход наледи едва не обернулся трагедией в чувашском Новочебоксарске 27 февраля 2019 года по улице Молодежной. По данным следственного управления, на 55-летнего мужчину упали снег, наледь и сосульки, у которого врачи диагностировали различные травмы.