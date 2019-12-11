Томск, , 13:39 — REGNUM В Томской области вынесен обвинительный приговор 32-летней женщине, признанной виновной в убийстве новорождённого. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в областном следственном управлении СКР.

Жительница Чаинского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка сразу же после родов»).

Установлено, что в июне 2019 года женщина дома родила жизнеспособного доношенного мальчика. Для неё он был нежеланным ребёнком, поэтому томичка задушила младенца. Затем она выбросила тело в выгребную яму уличного туалета во дворе дома.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Наказание отсрочено до того момента, как троим её несовершеннолетним детям исполнится 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зауралье младенца искалечил пьяный сожитель его матери.