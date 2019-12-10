Мишкинский район, Курганская область, , 15:15 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет 29-летний житель рабочего поселка Мишкино, который сломал бедро четырехмесячному сыну своей сожительницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По данным следствия, в сентябре 2019 года гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не мог успокоить плачущего младенца и бросил его на пол. Спустя несколько дней мальчик был доставлен в Мишкинскую центральную районную больницу.

По факту увечий ребёнка было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, в отношении малолетнего»). Обвиняемого заключили под стражу.

В отношении матери мальчика, допустившей совершение данного преступления, возбуждено уголовное дело за ненадлежащего исполнение родительских обязанностей. Решается вопрос о лишении её родительских прав в связи с асоциальным образом жизни.