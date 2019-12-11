Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Екатеринбурге превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара не зарегистрировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге горит склад на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Горит разлитая краска.

«На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Превышения ПДК не зарегистрировано», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на заводе по производству лакокрасочных изделий, расположенном в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад, поступило около полудня. Через два часа огонь был локализован.

На месте работают 30 пожарных машин и 80 спасателей.

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