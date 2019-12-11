Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе Алексея Александрова на два месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебного органа.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 8 февраля 2020 года включительно», — заявили в суде.

Ходатайство об аресте было рассмотрено сегодня, 11 декабря. Теперь обвиняемый в убийстве двух девушек Александров встретит Новый год в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого задержали 9 декабря 2019 года. Злодеяние было совершено ещё в прошлом году. 26 августа 2018 года тела двух девушек нашли с огнестрельными ранениями. Мужчина уже признался в содеянном.

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