Екатеринбург, 11 декабря 2019, 11:40 — REGNUM Передвижная химическая лаборатория, которая будет осуществлять контроль за содержанием вредных веществ в воздухе, выехала к месту пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пожар на складе промышленного предприятия начался до полудня. Изначально на место ЧП выехали 16 единиц спецтехники, но впоследствии на место тушения огня были отправлены дополнительные силы и средства.
На данный момент с огнём борются 26 пожарных машин и 83 человека личного состава МЧС.
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