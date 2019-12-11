Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM Передвижная химическая лаборатория, которая будет осуществлять контроль за содержанием вредных веществ в воздухе, выехала к месту пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пожар на складе промышленного предприятия начался до полудня. Изначально на место ЧП выехали 16 единиц спецтехники, но впоследствии на место тушения огня были отправлены дополнительные силы и средства.

На данный момент с огнём борются 26 пожарных машин и 83 человека личного состава МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: На место крупного пожара в Екатеринбурге направлены дополнительные расчёты