Киркук, Ирак, , 11:04 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли ракетный удар по курдской деревне, расположенной на юге иракской провинции Киркук, об этом 10 декабря сообщает BasNews.

По словам одного из местных жителей, приводимым изданием, по деревне Тобзава было выпущено по меньшей мере три ракеты. Отмечается, что пострадавших нет, однако был нанесен ущерб имуществу.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над террористами в стране, боевики продолжают терроризировать местное население.

Активность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее серьезно проявляется в регионах, являющихся объектом спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством в Багдаде. В частности в Киркуке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке арестовали пятерых террористов