Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM В Екатеринбурге случился пожар в районе спорткомплекса «Калининец». Как сообщает информационный портал Е1, загорелось здание по улице Фронтовых Бригад.

Очевидцы события выкладывают в интернет фотографии с места происшествия, на которых видна полоса густого чёрного дыма. К месту ЧП подъезжают пожарные расчёты.

По предварительным данным огонь охватил склад лакокрасочных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный крупный пожар в Екатеринбурге произошёл 7 декабря. В тот день загорелся склад по улице Халтурина.

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