Ульяновск, , 09:47 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области вынесен приговор в отношении жителя Самарской области, которого обвинили в нападении на полицейского: в ответ на требование предъявить документы он протащил на своей машине стража порядка, ударив о металлический забор, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстал водитель из Сызрани (Самарская область). Правоохранители установили, что 30 июля 2019 года старший участковый уполномоченный полиции прибыл на вызов в посёлок Тереньга по сообщению местного жителя о нахождении возле его дома незнакомого автомобиля с посторонними лицами. Представившись, полицейский попросил водителя предъявить документы, однако в ответ подсудимый попытался уехать на машине.

«Участковый заблокировал руками руль, но злоумышленник нажал на газ. Протащив участкового несколько метров, водитель сызранской фирмы ударил его о металлический забор домовладения и с места происшествия скрылся», — говорят в надзорном ведомстве.

Полицейский был доставлен в больницу с травмами. Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья). Ему назначено два года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — ноябре на территории Ульяновской области зарегистрировано 11 839 преступлений, что на 4% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Треть преступлений составляют кражи, более 60% преступлений совершили ранее судимые лица.

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