Ульяновск, , 09:01 — REGNUM В Ульяновской области число зарегистрированных преступлений уменьшилось. Треть из них составляют кражи, при этом более 60% преступлений совершается ранее судимыми гражданами, сообщает региональная прокуратура.

В январе — ноябре на территории Ульяновской области зарегистрировано 11 839 преступлений, что на 4% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Треть преступлений составляют кражи.

За указанный период на 37,7% сократилось число разбойных нападений (с 77 до 48), на 28,9% — грабежей (с 384 до 273), на 14,7% — краж (с 4618 до 3939), в том числе на 27,4% с проникновением в жилище (с 369 до 268). Также на 27,1% уменьшилось число угонов, (со 133 до 97), на 6% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (со 100 до 94).

В этом году раскрыты все изнасилования и разбои. Также раскрыто 98,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти 90% грабежей и 97,4% убийств.

По данным прокуратуры, 63,3% преступлений совершены ранее судимыми лицами, 36,9% — в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя регионального центра, которого обвиняют в покушении на убийство. По данным правоохранителей, жертвой стал горожанин, который вступился за сожительницу обвиняемого, которую он ранил ножом в плечо. Следствие считает, что на момент преступления злоумышленник был пьян.

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