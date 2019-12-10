Ульяновск, , 17:23 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя регионального центра, которого обвиняют в покушении на убийство. Жертвой стал горожанин, который вступился за сожительницу обвиняемого, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, горожанин в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Тельмана в Ульяновске в ходе конфликта нанес своей сожительнице удар ножом в плечо. Причиной, как полагают в управлении, стала ревность.

«Заступившемуся за нее мужчине из компании, с которым они выпивали, нападавший нанёс пять ударов ножом», — говорят в ведомстве, отмечая, что мужчину врачам удалось спасти.

45-летнему фигуранту уголовного дела, который находится под стражей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске было раскрыто убийство 45-летней женщины, тело которой было спрятано в подполе кухни в одном из посёлков города. Подозреваемый на допросе признался, что нанёс смертельные удары «без причины». По данным управления, мужчина на момент совершения преступления был пьян.

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