Владивосток, 11 декабря 2019, 04:58 — REGNUM В Приморье из-за сильного снегопада принято решение отменить вылеты самолётов местных авиалиний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Снегопад и массовое ДТП перекрыли выезд с острова Русский во Владивостоке
Согласно информации, опубликованной международным аэропортом Владивостока, в среду, 11 декабря, отменён вылет самолета DeHavilland6−400 авиакомпании «Аврора», следовавшего рейсом HZ-509 из Владивостока в Дальнереченск.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке из-за снегопада происходит настоящий транспортный коллапс: на дороге «Новый — Седанка» столкнулось несколько десятков автомобилей, на острове Русский также произошло массовое ДТП, закупорившее выезд с острова.