Владивосток, , 04:26 — REGNUM Сразу несколько посёлков на острове Русский во Владивостоке оказались блокированными, более 4 тысяч человек не могут выехать с острова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Массовое столкновение машин произошло на ворошиловском подъёме. Из-за этого фактически оказалась перекрыта дорога в посёлки Экипажный КЭТ, Подножье, Шигино, Рында и Воевода. Безо всякой возможности выехать с острова остались более 4 тысяч человек. Дорожные службы в настоящее время ничего не делают для удаления с дороги снежного наката и гололёда.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на трассе «посёлок Новый — Седанка» из-за гололёда и снежного наката столкнулось несколько десятков автомобилей.