Джерси-Сити, , 01:48 — REGNUM Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси. Об этом 10 декабря сообщает телекомпания NBC со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия погиб один сотрудник полиции и трое посетителей магазина, где укрывались преступники открывшие огонь. CNN отмечает, что полицейские устранили меньшей мере двоих нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в городе Джерси-Сити группа неустановленных лиц вступила в бой с сотрудниками полиции и спецназа на одной из городских улиц, а после попыталась укрыться в магазине. Проникший внутрь здания спецназ обнаружил тела пяти стрелков.

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