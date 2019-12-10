Джерси-Сити, 10 декабря 2019, 23:46 — REGNUM В городе Джерси-Сити, граничащего с Нью-Йорком, полицейские и спецназ ведут бой против неустановленных злоумышленников, сообщает 10 декабря телекомпания ABC.
На данный момент местные СМИ, ссылающиеся на перехват радиообмена полиции, сообщают о том, что ранены уже несколько сотрудников полиции, а один из них убит.
Полиция утверждает, что удалось уничтожить двоих стрелявших, однако перестрелка в городе продолжается.
Почти вплотную к этому месту находится школа, из которой до сих пор не удаётся эвакуировать детей.
Напротив него расположена начальная школа, из которой не могут эвакуировать детей.
В город переброшены подразделения спецназа, а также агенты ATF и ФБР.
Район перестрелки оцеплен полицией, над районом кружит полицейский вертолёт.
Ситуация остаётся неясной.
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