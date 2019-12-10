Джерси-Сити, , 23:46 — REGNUM В городе Джерси-Сити, граничащего с Нью-Йорком, полицейские и спецназ ведут бой против неустановленных злоумышленников, сообщает 10 декабря телекомпания ABC.

На данный момент местные СМИ, ссылающиеся на перехват радиообмена полиции, сообщают о том, что ранены уже несколько сотрудников полиции, а один из них убит.

Полиция утверждает, что удалось уничтожить двоих стрелявших, однако перестрелка в городе продолжается.

Почти вплотную к этому месту находится школа, из которой до сих пор не удаётся эвакуировать детей.

Напротив него расположена начальная школа, из которой не могут эвакуировать детей.

В город переброшены подразделения спецназа, а также агенты ATF и ФБР.

Район перестрелки оцеплен полицией, над районом кружит полицейский вертолёт.

Ситуация остаётся неясной.

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