Сантьяго, , 22:27 — REGNUM Операция по поиску пропавшего на пути в Антарктиду самолёта ВВС Чили будет вестись круглосуточно. Об этом 10 декабря сообщил журналистам министр обороны страны Альберто Эспина.

Военный самолёт Hercules C130, на борту которого было 38 человек, вылетел 9 декабря в 16:55 (22:55 мск) из Пунта-Аренаса в Антарктиду на базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Персонал, находившийся на борту, должен был осмотреть трубопровод, поставляющий на базу горючее.

Экипаж самолёта перестал выходить на связь в 18:13 (00:13 10 декабря мск), ещё через семь часов самолёт был объявлен потерпевшим крушение. Министр обороны Чили признал, что найти возможно выживших людей будет очень сложно, но заявил при этом, что людей будут искать днём и ночью, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

Помощь в поисково-спасательной операции предоставили Аргентина, Бразилия, Уругвая и Великобритания. Эспина отметил, что власти Чили начали расследование с целью установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении властей Уругвая помочь в поисках пропавшего военно-транспортного самолёта ВВС Чили.

Читайте ранее в этом сюжете: Уругвай предложил Чили помощь в поиске пропавшего самолета