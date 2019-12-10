Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В Ульяновске раскрыто убийство 45-летней женщины, тело которой было спрятано в подполе кухни в одном из посёлков города. Подозреваемый на допросе признался, что нанёс смертельные удары «без причины», сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствие полагает, что убийство было совершено утром 4 декабря 2019 года в одном из домов в поселке Дачный Ульяновска. Смертельный удар ножом в шею получила 45-летняя женщина, скончавшаяся на месте преступления. Под подозрение попал 37-летний житель Ульяновска.

«В ходе допросов он пояснил, что познакомился с потерпевшей в Заволжском районе 1 декабря, после чего несколько дней распивал с ней спиртное у себя дома. Ранение нанес ей в состоянии алкогольного опьянения без причины», — говорится в сообщении следственного управления СКР.

По данным правоохранителей, труп был спрятан в подполе кухни, подозреваемый скрылся с места преступления и был задержан 6 декабря. Он заключён под стражу. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). Назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Ульяновске было завершено расследование отношении 28-летнего жителя Ульяновска, которого обвинили в убийстве своей 83-летней бабушки. В ходе разбирательств обвиняемый сообщил, что не помнит, из-за чего разгорелся конфликт, так как был сильно пьян.

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