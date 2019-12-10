Москва, , 16:58 — REGNUM Полиция принимает меры для розыска и задержания злоумышленника, устроившего стрельбу в пассажирском автобусе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вечером в понедельник, 9 декабря, на улице Новоорловская.

«Поступило сообщение о том, что в автобус зашёл курящий мужчина, который в неадекватном состоянии выдохнул табачный дым в лицо одному из пассажиров. В ответ на замечания он стал провоцировать конфликт и достал предмет, похожий на пистолет», — отметили в МВД.

Сообщается, что водителю удалось вытолкнуть злоумышленника из автобуса, однако тот в ответ распылил ему в лицо перцовый газ.

Напомним, ранее об инциденте сообщил «Пятый канал». Отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал, а водитель автобуса категорически отказался описывать злоумышленника и писать заявление в полицию. Тем не менее правоохранительные органы начали проверку в порядке статьи 144−145 УПК РФ.

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