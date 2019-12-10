Симферополь, , 13:23 — REGNUM В Крыму завели уголовное дело по факту дорожной аварии, в котором погибла глава Черноморского района республики Людмила Глушко и ещё три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

«Уголовное дело заведено по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ)», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Черноморского района РК Людмила Глушко и ещё три человека погибли в автомобильной аварии 10 декабря. По данным ГИБДД, в 08:50 на автодороге Черноморское — Евпатория произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли Людмила Глушко с водителем и двое жителей Симферополя.

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