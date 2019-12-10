Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM Отбывающие наказание в Свердловской области за 11 месяцев 2019 года выплатили по искам потерпевшим 82,8 млн рублей, что на 20,7% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Погашают иски 4348 осужденных, что составляет 68,5% от общего количества исковиков», — уточнили в пресс-службе управления.

Также на начало декабря в исправительных учреждениях Свердловской области трудоустроено 3218 осуждённых, у которых есть исковые обязательства перед потерпевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году почти 1,5 тыс. осуждённых отбывающих наказание в Свердловской области погасили в полном объёме долги перед потерпевшими по исковым обязательствам. Всего исковые обязательства имеют более шести тысяч осуждённых.

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