Олёкминск, Якутия, , 07:11 — REGNUM Рядом с Олёкминском в Якутии 9 декабря на свалке мусорных отходов рабочие заметили волка, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Не исключено, что хищник не один.

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О бродячем волке руководство мусоровывозящей службы сообщило в мэрию Олёкминска. Созданной группе по отлову животного быстро поймать волка не удалось.

По информации местных жителей, во вторник, 10 декабря, хищник ходил у села Селиваново.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянском районе Якутии волки задрали несколько лошадей.