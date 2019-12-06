Якутск, , 11:20 — REGNUM В Верхоянском районе Якутии волки задрали несколько лошадей, охотникам пока не удалось убить хищников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам инспектора охраны природы Николая Мандрова, в окрестностях Арылахского района, судя по многочисленным следам, могут обитать несколько стай волков.

Звери передвигаются в сторону Суордахского района. Они уже задрали двух кобыл и ранили нескольких лошадей. Охотники пока ни одного волка не поймали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии дикие животные растерзали отару овец — погибло 73 овцы, ещё 11 получили раны, после которых не выжили.