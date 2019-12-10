Владивосток, , 04:18 — REGNUM В Приморье суд принял решение наложить арест на имущество экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Судебные приставы начали исполнять решение Советского суда Владивостока по иску Генпрокуратуры к Игорю Пушкарёву. Согласно этому решению аресту подлежат три завода, принадлежащие семье Пушкарёва: бутощебёночный во Владивостоке, дробильно-сортировочный и Спасский. Обеспечительные меры наложены до вступления приговора суда в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Владивостока Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Его признали виновным в получении взятки в размере 75 млн рублей. За эти деньги, по версии следствия, он помогал своим предприятиям выигрывать аукционы, проводимые городом. В дальнейшем Генпрокуратура предъявила ему гражданский иск на 3 млрд рублей.