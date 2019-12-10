Гуково, Ростовская область, , 00:27 — REGNUM Устранена авария водовода, оставившая без холодной воды жителей трёх посёлков в ростовском городе Гуково. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Из сообщения ведомства следует, что авария — повреждение трубы 700 мм диаметром — была устранена к 22:20 по московскому времени, после чего началось наполнение системы водой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 35 тысяч человек остались без водоснабжения в городе Гуково Ростовской области в результате аварии на водоводе. При этом уточнялось, что все социальные объекты имеют суточный запас водоснабжения. Также не была прервана работа котельных.

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