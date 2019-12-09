Евпатория, Крым, , 17:52 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). В рамках расследования с гражданином, наносившим телесные повреждения сотруднику полиции, работают следователи. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного в отношении представителей закона преступления», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, между сотрудниками МВД и гражданами завязался конфликт, в ходе потасовки двое полицейских получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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