Евпатория, Крым, 9 декабря 2019, 17:52 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, между сотрудниками МВД и гражданами завязался конфликт, в ходе потасовки двое полицейских получили телесные повреждения и были госпитализированы.
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