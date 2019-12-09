Северобайкальск, Бурятия, , 12:40 — REGNUM В Бурятии расследуют обстоятельства шокирующего преступления в городе Северобайкальске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, вечером 8 декабря в одной из квартир были обнаружены тела мужчины 40 лет и его 34-летней супруги. Оба были застрелены.

Тела обнаружили через окно первого этажа коллеги хозяина дома. Они пришли навестить покойного из-за того, что тот не вышел на работу.

«Участниками прибывшей следственно-оперативной группы запертая изнутри дверь квартиры была вскрыта. Внутри в комнате находился 11-месячный ребёнок, который провёл в квартире с телами родителей больше суток», — сообщили в СКР.

Ребёнка осмотрели врачи, после чего он был передан в приют. Тем временем следователи осмотрели место происшествия, изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

По предварительной версии, в ночь с 6 на 7 декабря женщина застрелила мужа, после чего совершила самоубийство. Расследование продолжается.

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