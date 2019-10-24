Махачкала, , 17:14 — REGNUM Два человека отравились угарным газом в частном доме в селе Гувлиг в Табасаранском районе Дагестана. Оба пострадавших госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе минздрава республики.

Изначально обоих жильцов дома после отравления доставили в центральную районную больницу в селе Хучни, состояние одного из них оценивалось как тяжелое. Позже на медицинском вертолете его эвакуировали в Махачкалу для дальнейшего лечения.

В МЧС Дагестана сообщили, что ЧП произошло примерно в 11:30. Причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

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