Колпашевский район, Томская область, , 10:54 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в убийстве своего малолетнего ребёнка с особой жестокостью. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Родив в мае 2018 года ребёнка, мать, по данным следствия, не исполняла свои родительские обязанности. При этом она умышленно препятствовала нормальному физическому и психическому развитию младенца.

«Женщина не обеспечивала прохождение младенцем своевременных медицинских осмотров, не соблюдала предписания врачей по развитию новорожденного, умышленно воспрепятствовала контролю за его развитием со стороны медицинского персонала поликлиники, не открывая дверь патронажной медицинской сестре, лишала ребенка пищи и воды, в результате чего в декабре 2018 года младенец скончался», — отметили в СКР.

Обвиняемая была задержана и взята под стражу. После предъявлении обвинения женщина дала признательные показания.

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