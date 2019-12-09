Алапаевск, Свердловская область, , 12:38 — REGNUM В Алапаевсеом районе Свердловской области более 100 детей, которые в летний период работали в муниципальном учреждении «Спортивный комплекс поселка Зыряновский», после вмешательства надзорных органов получили заработную плату в полном объёме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в июне и июле 2019 года в спортивном комплексе трудился 101 несовершеннолетний, за отработанный период зарплата подросткам начислена не в полном объёме, то есть с нарушением трудового законодательства.

По итогам надзорных мероприятий было внесено представление на имя главы администрации Алапаевска, которое было полностью удовлетворено. В итоге детям было доплачено в общей сложности более 104 тыс. рублей.