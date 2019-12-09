Тбилиси, , 12:37 — REGNUM Отключение около четырех тысяч опасных газовых приборов произвели сотрудники газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи» в ходе рейда. Сообщение об этом 8 декабря распространила пресс-служба компании.

В обращении отмечается, что ранее уже осуществлялся рейд с целью выявления и отключения опасного для жизни кустарного газового оборудования, но жители столицы устанавливают его снова.

«Несмотря на многочисленные предупреждения, статистика говорит, что зачастую абоненты игнорируют предупреждения наших специалистов и заново, самовольно подсоединяют уже снятые с сети приборы-убийцы», — сообщает «Тбилиси Энерджи».

«Тбилиси Энерджи» напомнила, что в январе в Тбилиси уже произошёл взрыв из-за утечки газа в жилом доме. Тогда погибли четыре человека, в том числе ребенок.