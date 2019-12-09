Воронеж, , 10:45 — REGNUM 40 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны воронежскими полицейскими за выходные 7−8 декабря, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию ГУ МВД по региону.

Так, за субботу, 7 декабря, на воронежских дорогах 24 водителя, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Всего в субботу зарегистрировано 128 ДТП, в 10 ДТП пострадали 12 человек, два человека погибли.

8 декабря на дорогах Воронежской области в состоянии опьянения за рулём были задержаны 16 водителей. В воскресенье в регионе было зарегистрировано 103 ДТП, в семи ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 на 7 декабря в Воронеже проводились массовые проверки водителей. Всего в рамках проверок было выявлено 12 административных правонарушений. Четыре автомобилиста были привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Пятеро водителей находились за рулём без оформления полиса ОСАГО, трое оштрафованы за управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета.