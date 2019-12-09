Нижний Новгород, , 10:17 — REGNUM Состояние пострадавших в крупном ДТП на улице Горького, которое произошло 7 декабря, оценивается медиками как стабильное без отрицательной динамики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

Состояние двоих пострадавших в аварии взрослых остается без изменений.

Губернатор региона Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь семье погибшей и пострадавшим. Пострадавшим будет выделено по 100 тыс. рублей, родственникам погибшей нижегородки — 300 тыс. рублей. Также будет оказана помощь в организации похорон.

Посещая пострадавших в больнице, вице-губернатор Андрей Гнеушев выразил соболезнования мужу погибшей, а всем пострадавшим детям и взрослым пожелал скорейшего выздоровления и психологического восстановления. Со школьниками сейчас работают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 декабря группа девятиклассников шла в театр в сопровождении взрослых. По предварительным данным, автомобиль Toyota выехал с прилегающей улицы на улицу Горького, пересек полосу встречного движения, столкнулся с припаркованным автомобилем, который выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате были госпитализированы девять школьников и трое взрослых. Одна из женщин — мать одного из детей — позднее скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

Водитель автомобиля Toyota в настоящее время задержан. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Известно, что ранее мужчина был лишён права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

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