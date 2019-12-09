Владивосток, , 09:42 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете официально подтвердили случай с гибелью студента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Представитель пресс-службы ДВФУ пояснил, что предыдущие сообщения, взятые из социальных сетей, ошибочно утверждали, что погибла девушка. Это оказалось заблуждением.

«Несчастный случай произошёл на территории университетского кампуса на острове Русский 9 декабря. Около полудня из окна гостиничного корпуса 6.1 выпал студент первого курса магистратуры, получивший травмы, несовместимые с жизнью. В данный момент полиция и следственный комитет выясняют причины и обстоятельства гибели молодого человека», — сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, первые сообщения о несчастном случае в ДВФУ утверждали, что погибла девушка, выпавшая из окна седьмого этажа одного из общежитий ДВФУ.