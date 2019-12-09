Владивосток, , 07:45 — REGNUM На территории кампуса Дальневосточного федерального университета произошёл несчастный случай, в результате которого погибла студентка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительной версии студентка выпала из окна на седьмом этаже. На месте происшествия находится реанимобиль и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства происшествия.

Пресс-служба ДВФУ на данный момент что-либо пояснить не может, официальное сообщение появится позже.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии, произошедшей в Амурском колледже, где студент расстрелял своих сокурсников, с учащимися учебного заведения работали психологи.