Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM Родители школьников сахалинского города Корсаков сообщают о том, что их детей преследует неадекватный мужчина с ножом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ИА «Сахалин. Инфо» сообщило об одном из инцидентов. Мужчина с ножом преследовал школьника и пытался увести его в подъезд. Отец ребёнка успел вмешаться и спугнуть преступника. Однако о подобных происшествиях сообщают и родители других детей в родительском чате Корсакова. В полицию уже поступило, по крайней мере, одно заявление. В мессенджерах распространяют фото предполагаемого маньяка — это мужчина восточной внешности, в ярко-синей куртке и черной балаклаве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме будут судить рецидивиста, который надругался над четырёхлетней девочкой, а затем убил её.