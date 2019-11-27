Магадан, Магаданская область, , 08:40 — REGNUM Прокуратура Магаданской области передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего рецидивиста, который изощрённо убил ребёнка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы прокуратуры Колымы, мужчине, ранее судимому за убийство, предъявлены обвинения в убийстве, изнасиловании и надругательстве над телом умершей четырехлетней девочки.

«Поддержание государственного обвинения поручено наиболее опытным государственным обвинителям прокуратуры Магаданской области», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 12 мая 2019 года со двора своего дома в посёлке Снежный Магаданской области. Искали её сообща три дня и в итоге обнаружили изуродованное тело ребёнка на городской свалке.

Задержанный в тот же день подозреваемый признал вину.

В ходе следствия было установлено, что изверг убил малышку с особым цинизмом.