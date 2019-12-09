Новосибирск, , 08:41 — REGNUM Мать студента-второкурсника из Новосибирского государственного университета (НГУ) узнала о гибели сына спустя сутки из новостей.

Студента второго курса медицинского факультета нашли под окнами общежития в Академгородке вечером 7 декабря. По словам одного из студентов, он оставил что-то вроде предсмертной записки.

По словам матери погибшего ни правоохранительные органы, ни руководство вуза не сообщили ей об этом вовремя. Она узнала сына по фотографии в новости, пишут НГС Новости».