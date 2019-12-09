Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM Пациенты Камчатского краевого онкологического диспансера добились восстановления в должности заведующей отделением онкогинекологии Натальи Корниенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке пациенты онкодиспансера требуют вернуть уволенного главврача

В ситуацию вмешалась лично министр здравоохранения региона Елена Сорокина.

По данным ИА Кам 24, она выслушала обе стороны конфликта и пришла к выводу, что были приняты слишком эмоциональные решения — как руководством онкодиспансера, так и врачом, написавшим заявление об увольнении по собственному желанию. Теперь Наталья Корниенко восстановлена в должности завотделением и на следующей неделе приступит к исполнению своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 пациенток онкодиспансера на Камчатке провели стихийный митинг у здания больницы, требуя вернуть на работу врача, которая уволилась по собственному желанию. Однако, как выяснилось, к такому шагу её подтолкнуло возникшее недопонимание с руководством диспансера.