Благовещенск, , 07:47 — REGNUM Правоохранители закончили осмотр помещений школ и иных учебных учреждений Благовещенска: никаких взрывных устройств обнаружено не было, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Прокуратура проверит жалобы детей, выставленных на мороз в Еврейской АО

Известно, что сообщения о минировании поступали в школы по электронной почте. После этого учащиеся, преподаватели и персонал были эвакуированы. Детей разместили в подъездах близстоящих жилых домов, откуда позже распустили по домам.

Сообщения о минировании получили школы № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназии № 1, 25 и лицей № 11. Школы были оцеплены полицией, внутри работали кинологи с собаками, однако ничего взрывоопасного обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономной области проверит сообщения о том, что детей эвакуировали из школ без верхней одежды, тогда как на улице стоял сильный мороз.