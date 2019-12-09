Биробиджан, , 06:50 — REGNUM Прокуратура Биробиджана проводит проверку соблюдения требований законодательства при эвакуации несовершеннолетних из школ города после поступления сообщений о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Установлено, что после массовых сообщений о минировании школ города в двух из них (№ 5 и № 14) учащихся вывели на улицу без верхней одежды. Родители возмущены таким отношение к здоровью их детей, о чём выражают своё недовольство в социальных сетях.

Прокуратура проверит обоснованность и законность такого решения и даст правовую оценку действиям организаторов эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром, 9 декабря практически во все школы Биробиджана поступили сообщения о заложенных бомбах, после чего была проведена эвакуация учащихся и персонала образовательных учреждений.