Якутск, , 07:26 — REGNUM В минувшие выходные, 7−8 декабря, в Якутске произошло четыре ДТП. В числе пострадавших есть дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За два дня в столице республики зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых были травмированы восемь человек, из них два ребёнка.

Госавтоинспекция напоминает, что в виду гололёда и плохой видимости из-за тумана, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло в подмосковном Королёве. Протаранив две машины, автомобиль врезался в бетонный забор.