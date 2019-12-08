Королёв, Московская область, , 16:12 — REGNUM ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло в подмосковном Королёве. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на улице Пионерской около 10:45 мск возле остановки общественного транспорта «ЦНИИмаш». По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Touareg протаранил две легковые машины, после чего врезался в бетонный забор.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Volkswagen Touareg. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте водителя, сбившего насмерть пешеходов у станции МЦД на севере Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов у станции МЦК