Петропавловск-Камчатский, , 07:08 — REGNUM В Камчатском крае снизилась заболеваемость туберкулезом. По сравнению с 2018 годом, в 2019 зафиксировано на 9% меньше случаев опасного заболевания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Алеутском, Быстринском и Усть-Большерецком районах в 2019 году не зафиксировано ни одного случая заболевания туберкулезом. В Петропавловске-Камчатском, Елизово, снижение отмечено на уровне 19%, в Тигильском районе — на 26%. В Вилючинске заболеваемость сохранилась на уровне 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке многодетного отца будут принудительно лечить от туберкулеза. Сам мужчина лечиться отказывается.