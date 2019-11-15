Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM На Камчатке приставы, исполняя решение суда, силой доставили в больницу 38-летнего жителя Елизовского района. Мужчина является отцом троих детей, при этом болен туберкулёзом, но лечиться отказывался, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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У больного туберкулёзом малолетние дети, младшему ещё не исполнилось и трёх месяцев. С детьми мужчина проживает в одной квартире. Суд принял решение о принудительной госпитализации больного в противотуберкулёзный диспансер, где его обследуют и будут лечить. Детьми займутся врачи и органы опеки.

Как сообщало ИА REGNUM, у старателей артели «Дражник» в Якутии в августе 2019 года обнаружили туберкулез. В артели работало 400 человек. Известие вызвало панику среди рабочих. Один из старателей кашлял кровью, его экстренно госпитализировали. Многие рабочие жаловались на недомогание.

В ДФО наибольшее количество больных туберкулёзом выявляется на Чукотке и Колыме.